Kocasından Şiddet Gördüğü Gerekçesiyle Hastaneye Kaldırıldı
40 dakika önce
Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
Karabük
'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, dün Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen M.H, Sakarya
'nın Hendek
ilçesindeki eşi G.H'yi de alarak, Atatürk
Mahallesi Veysel Karani
Caddesi'ndeki evlerine getirdi.
Çiftin kızları D.H, polisi arayarak annesinin şiddet gördüğünü ve yaralandığını bildirdi.
Eve gelen polis ekipleri, G.H'nin darp sonucu yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen M.H. gözaltına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 08:05 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması: Hoş Görülemez
AKOM'dan İstanbul'a Kar Yağışı Uyarısı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ABD'nin Suriye Kararıyla İlgili Dikkat Çeken Açıklama!
Van'da Eğitime 1 Günlük Kar Engeli