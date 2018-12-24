Son Dakika Haberleri: Kocasından Şiddet Gördüğü Gerekçesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Kocasından Şiddet Gördüğü Gerekçesiyle Hastaneye Kaldırıldı

30 dakika önce

Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te bir kadın, cezaevinden yeni çıkan eşi tarafından şiddet gördüğü iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edilen M.H, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki eşi G.H'yi de alarak, Atatürk Mahallesi Veysel Karani Caddesi'ndeki evlerine getirdi.

Çiftin kızları D.H, polisi arayarak annesinin şiddet gördüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Eve gelen polis ekipleri, G.H'nin darp sonucu yaralandığını tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan G.H'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Eşine şiddet uyguladığı iddia edilen M.H. gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:52 Kaynak: AA

Sakarya, Karabük, Güncel
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