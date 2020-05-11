Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada vurmuş - Son Dakika
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Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada vurmuş
6 saat önce
Zanlı kadının emniyetten çıkışı Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve tabelası ADANA - Adana'da kocasını tabancayla ateş ederek yaralayan kadın, eşi Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını iddia etti.
Zanlı kadının emniyetten çıkışı
Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve tabelası ADANA - Adana'da kocasını tabancayla ateş ederek yaralayan kadın, eşi Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını iddia etti.
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11.05.2020 20:36:50. #1.13#
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