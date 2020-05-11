Kocasını Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmada vurmuş - Son Dakika

Zanlı kadının emniyetten çıkışı

Asayiş Şube Müdürlüğü binası ve tabelası ADANA - Adana'da kocasını tabancayla ateş ederek yaralayan kadın, eşi Anneler Günü'nü kutlamadığı için çıkan tartışmanın ardından olayın yaşandığını iddia etti.