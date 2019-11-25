Son Dakika Haberleri: KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ
Son Dakika Güncel KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ - Son Dakika

KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ

6 saat önce

Uyuyan dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ, System.String[]

Uyuyan dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde "Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi. Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı: "Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim. Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti. Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı. Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: "Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım. Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani beni öldürmeden ben ondan kurtulayım diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi. Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, "Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Görüntü dökümü:

----------------------

-ARŞİV


- İstanbul
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:20 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güleda cinayetine bir tepki de AK Partili kadınlardan: Sesimizi sen de duy
Çiğdem'i öldüren sevgilisi: Saçının teline zarar gelmesini istemezdim Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1) Sevgilisini bıçaklayarak öldürdü, savunması pes dedirtti: Korkutmak istedim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2019 19:24:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KOCASINI BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN: BEN ÖLDÜRMESEM O BENİ ÖLDÜRECEKTİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]