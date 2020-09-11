Son Dakika: Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı

UŞAK - Uşak'ta, kocası uyurken baltayla öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesinde meydana geldi. İddialara göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. kocası İbrahim Arıkum'u (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arıyarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı göz altına alırken, hayatını kaybeden Arıkum'un cenazesi Banaz Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından N.A., önce sağlık raporu için Hastaneye, sonrasında ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.