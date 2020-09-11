Kocasını baltayla öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Uşak'ta, kocası uyurken baltayla öldüren kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Uşak'ın Banaz ilçesinde bağlı Şehitler Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. İddialara göre aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu öğrenilen N.A. (48) kocası İbrahim A.'yı (57), gece uyuduğu sırada baltayla öldürdü. Olayın ardından N.A. polis ekiplerini arayarak, eşini öldürdüğünü söyledi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Polis N.A.'yı gözaltına alırken, hayatını kaybeden şahsın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyetteki işlemlerin ardından N.A., önce sağlık raporu için Hastaneye, sonrasında ise adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerin ardından N.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)