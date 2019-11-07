Son Dakika Haberleri: Kocasını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan kadın hakim karşısında
Son Dakika 3. Sayfa Kocasını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan kadın hakim karşısında

Kocasını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan kadın hakim karşısında

7 saat önce

Gaziantep'te eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Gamze Dalgın mahkemedeki ifadesinde, "Ben kimsenin canına kıyamam" dedi.

Kocasını bıçakladığı iddiasıyla yargılanan kadın hakim karşısında, System.String[]

Gaziantep'te eşini bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık Gamze Dalgın mahkemedeki ifadesinde, "Ben kimsenin canına kıyamam" dedi.


Olay, Şahinbey ilçesi Onur Mahallesi'nde 1 yıl önce meydana gelmişti. 3 yıldır evli olduğu Adem Dalgın'ı bıçaklayarak ağır yaraladığı iddiasıyla tutuksuz yargılanan Gamze Dalgın, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandığı öne sürülen Adem Dalgın ise sağlık sorunları devam ettiği için duruşmaya katılamadı.


'Kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanan sanık Gamze Dalgın, eşini bıçaklamadığını iddia etti. Eşinden sürekli şiddet gördüğünü anlatan Dalgın, "Eşimle 3 yıllık evliydim. Evliliğimin 3. ayında şiddet görmeye başladım. Ben olay anında kendimi savunmaya çalıştım. Eşim bıçakla üzerime saldırdı. O sırada can havliyle bıçağı tuttum ve eşim yine üzerime yürüdü. Eşimle şiddetli geçimsizlik yaşadığımız için ben boşanmayı düşündüm. Bu yüzden eşim beni hep öldürmekle tehdit ediyordu. Ben kimsenin canına kıyamam. Bıçak darbelerini kendisi yapmıştır. Beraatimi istiyorum" dedi.


Mahkeme heyeti Adem Dalgın'ın ve tanıkların dinlenebilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 04:00 Kaynak: İHA
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