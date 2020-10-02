Kocasını bıçaklayan genç kadına adli kontrol - Son Dakika

Kocasını bıçaklayan genç kadına adli kontrol

Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle kocasını bıçakla yaralayan genç kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, Atakum ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Z.T. (24) evlerinde tartışma sırasında kocası K.T.'yi kalbinin alt kısmından bıçakla yaraladı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesine kaldırılan K.T., tedavi altına alındı. Z.T. adlı kadın ise polis tarafından gözaltına alındı. Kocasının boğazını sıktığını ve kendisine şiddet uyguladığını ileri süren genç kadın, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Z.T. bugün Samsun Adliyesine çıkarıldı. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Z.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

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