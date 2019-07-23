Kocasını bıçaklayan kadın gözaltına alındı
1 saat önce
Adıyaman'da tartıştığı eşini elinden bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.
Adıyaman Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:45 Kaynak: AA
'da tartıştığı eşini elinden bıçaklayarak yaralayan kadın gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi
'nde Yıldıray T. ile eşi Feride T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Feride T, eşi Yıldıray T'yi sağ elinden bıçakladı.
Hastanede tedavi altına alınan Yıldıray T'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Feride T. gözaltına alındı.
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