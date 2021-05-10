Kocasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

Antalya'nın Elmalı ilçesinde 64 yaşındaki kadın, çıkan tartışmada kocasını bıçaklayarak öldürdü. Daha önce de eşini bıçakladığı öğrenilen kadın gözaltına alınırken, ölen adamın cenazesi yakınları tarafından toprağa verilmek üzere teslim alındı.

Olay, Elmalı ilçesi Uzunköprü Hanönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu iddia edilen Salih K. (60) ile psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen eşi Hülya K. (64) arasında tartışma çıktı. Tartışma ilerleyen dakikalarda büyüyünce, iddiaya göre Hülya K., eline aldığı bıçakla eşini ağır yaraladı. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Salih K. hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayın ardından Salik K.'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, Hülya K. da polis tarafından gözaltına alındı.

Daha önce de bıçaklamış

Hülya K.'nın yakınlarından edinilen bilgiye göre, Hülya K.'nın psikolojik sorunları olduğu ve bir süredir ilaçlarını kullanmadığı, daha önce de eşini bıçaklayarak yaraladığı öğrenildi.

2 çocuk babası Salih K'nın cenazesi otopsinin ardından oğlu Sinan K. tarafından morgdan alınarak defin için Elmalı'ya götürüldü. - ANTALYA