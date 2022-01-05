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Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş - Son Dakika

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş

05.01.2022 17:55

Konya'da 52 yaşındaki Fatma Koç'un eve alkollü gelen eşi Mustafa Koç ile tartışması sonucu bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. İfadesinde Fatma Koç, yıllardır evi kendinin geçirdiğini ve işsiz olan eşinin ise paralarla içki içerek kendisine ve 2 çocuğuna yıllardır şiddet uyguladığını anlattı. Fatma Koç'un yeğeni D.D ise halasının "'Eve sarhoş geldi.1-2 adım gitti sonra böcek gördü. Hepimizi topladı. Sıraya çekti. Oğluma vurdu, kızıma vurdu" dediğini aktardı.

Beyşehir ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde dün saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda, eve alkollü geldiği öne sürülen Mustafa Koç, iddiaya göre duvarda gördüğü böcek nedeniyle 17 yaşındaki oğlu, 13 yaşındaki kızı ile eşi Fatma Koç'u dövmeye başladı.

MUTFAĞIN ALDIĞI BIÇAĞI EŞİNİN GÖĞSÜNE SAPLADI

Bir fırsatını bulup kurtulan 3 çocuk annesi Fatma Koç, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Kanlar içinde yere yığılan Mustafa Koç, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesine karşın kurtarılamadı. Koç'un cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş

"YILLARDIR ŞİDDET UYGULUYOR"

Gözaltına alınan Fatma Koç, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Koç'un ilk ifadesinde, "Eşim çalışmıyor, işsizdi. Ben bakıcılık ve gündelik temizliğe giderek evi geçindirmeye çalışıyordum. Evin yükünü ben karşılıyordum. Kazandığım paraları da alıp içki içiyordu. Beni ve çocuklarıma sürekli sebepsiz yere bağırıp şiddet uyguluyordu. Olay sırasında da çocukları ve beni dövdü" dediği öğrenildi.

Kocasını, duvardaki örümcek nedeniyle kendisini ve 2 çocuğunu dövünce öldürmüş

DUVARDAKİ ÖRÜMCEK YÜZÜNDEN DÖVMEYE BAŞLAMIŞ

Yaşananları anlatan Fatma Koç'un yeğeni D.D., olay sonrası halasının kendisini eve çağırdığını söyledi. Mustafa Koç'un uzun zamandır halasına ve çocuklarına şiddet uyguladığını ifade eden D.D., "Halam dünkü olayda, eniştemin eve alkolü geldiğini söyledi. 'Eve sarhoş geldi.1-2 adım gitti sonra böcek gördü. Hepimizi topladı. Sıraya çekti. Oğluma vurdu, kızıma vurdu. Kızımın saçlarını çekip duvara kafasını vurdu. Beni dövdü.' dedi. Kavganın sebebi eve alkollü gelip örümceği görmesiymiş. Çok saçma bir şey ama alkollüydü. Sürekli alkol alıyordu" diye konuştu.

"YILLARDIR SÜRÜYOR"

Eniştesinin, halasını boşanmaması için tehdit ettiğini söyleyen D.D., "Halam sürekli işkence altındaydı ve kaç yıldır bu olayları yaşıyordu. Halamı da tehdit ediyordu. Biz boşan diyorduk. 'Boşanamam' diyordu. Çünkü 'Tehdit ediyor, korkuyorum çocuklarıma aileme bir şey yapar' diyordu, o yüzden boşanmadı. Ama olan halama oldu, yeğenlerime oldu. Şu an mağdur olan benim halam. Şiddet gören benim halam. Toprağa girene bir şey olmuyor. O an benim yeğenlerime oluyor, benim halama oluyor. Halam, cezaevine girecek, benim yeğenlerim ne olacak? Yardım istiyorum. Nedir bu alkol alıp gelip karısını, kızını dövmek çocuklarının gözünün önünde. Adalet yerini bulsun diyorum, gereken indirimleri istiyorum ben devletimizden" dedi.

Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş
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Mustafa Koç, Fatma Koç, Hamidiye, Otopsi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş - Son Dakika
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