Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

18.03.2021 15:00
Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Samsun'da kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ölümüne sebep olmaktan daha önce 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan 5 çocuk annesi kadın, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin usulden kararı bozmasının ardından yeniden yargılanınca tekrar aynı cezaya çarptırıldı.

Samsun'da kendisine şiddet uygulayan kocasını bıçaklayarak ölümüne sebep olmaktan daha önce 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan 5 çocuk annesi kadın, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin usulden kararı bozmasının ardından yeniden yargılanınca tekrar aynı cezaya çarptırıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde 13 Kasım 2014 tarihinde meydana gelen olayda, 5 çocuk annesi Bedriye Altun (45), 20 yıllık eşi Erdoğan Altun'u (42) kendisine şiddet uyguladığı sırada karnından bıçakla yaraladı. Hastaneye kaldırılan Erdoğan Altun, acil servisteki tedavisinin ardından aynı gün evine gönderildi. Polis tarafından gözaltına alınan Bedriye Altun ise ifadesinin alınmasının ardından savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Taburcu olduktan bir gün sonra evinde rahatsızlanan Erdoğan Altun, ambulansla yine aynı hastaneye kaldırıldı ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Eşinin ölmesi üzerine yeniden gözaltına alınan Bedriye Altun, ifadesinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Savcı, Bedriye Altun hakkında "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 2 doktor hakkında da asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Bedriye Altun tutuklu olarak yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 05 Şubat 2016 tarihinde "yaralama sonucu ölüme sebep olmak" suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hali göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verildi.

Ancak, Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığı davadan haberdar olmadığı gerekçesiyle kararı temyize gönderdi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu ve Aile, Çalışma ve Soysal Hizmetler Bakanlığının davaya katılarak Bedriye Altun'un yeniden yargılanmasına hükmetti. Bedriye Altun Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yeniden yargılandı. Altun, özürlü çocuğunun tedavisi için Ankara'da bulunduğundan duruşmaya katılmazken vekili Avukat Ata Giritli duruşmada hazır bulundu. Av. Ata Giritli yaptığı savunmada, meşru müdafaa uygulanmasını veya mahkeme heyeti aksi kanaatte ise alt sınırdan ceza verilmesini ve tahrik hükümlerinin üçte iki olarak uygulanmasını talip etti. Mahkeme, eski karar doğrultusunda Bedriye Altun'u yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Bedriye Altun daha önce verdiği ifadede, "Eşimi hastaneye ben götürdüm. Daha sonra ben Irmak Polis Merkezi'ne götürüldüm. Ben karakola gidince hastane ile alakam olmadı. Eşim ertesi gün saat 04.00'te vefat etmiş. Ben doktorların ihmali olduğunu düşünüyorum. Düzgün bir şekilde muayene etselerdi bu durum olmazdı. Sanıklardan şikayetçiyim" demişti.

Öte yandan, Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesinde 07 Şubat 2019 tarihinde yargılanan acil serviste görevli doktor B.T. ile hastanede acil nöbetçisi Genel Cerrah Uzmanı Dr. Y.K.'nin beraatlerine karar verildi. Av. Ata Giritli asliye ceza mahkemesinin kararını Samsun Bölge Adliye Mahkemesine taşıdı ve Dr. Y.K.'nin cezalandırılmasını talep etti. 19 Nisan 2019 tarihinde Samsun 1. Ceza Dairesi verdiği kararda doktor Y.K.'yi "görevi ihmal" suçundan suçlu bulup 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılıp "hükmün açıklanmasının geri bırakılması"na karar vererek bu cezasının da 5 yıl süreyle suç işlememek kaydı ile ertelenmesine hükmetti. - SAMSUN

Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı
Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı

Yargıtay, Mahkeme, Samsun, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını bıçaklayıp ölümüne sebep olan kadın yeniden yargılanınca yine 5 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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