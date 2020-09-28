Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok
Esra Erol'da programıyla Türkiye'nin gündemine oturan Esra Karakuş'un eşini aldattığı komşusu Cengiz K., canlı yayında tepki çeken ifadeler kullandı. Cengiz K., "Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum" ifadelerini kullanırken, genç kadının söylediklerini anlamaması dikkat çekti.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında Esra Karakuş, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz K. ile yasak aşk yaşamış ve birliktelikten bir de çocuk dünyaya gelmişti. Tüm Türkiye'yi sarsan olayın yankıları sürerken, Cengiz K., konuk olduğu Esra Erol'da programında Esra Karakuş için tepki çeken ifadeler kullandı.
"GÜZELLİK DESEN YOK, PARA DESEN YOK"
Cengiz K. konuk olduğu canlı yayında Esra Karakuş için, "Güzellik desen yok. Para desen yok. Ama ben onu insan olarak seviyorum" ifadelerini kullandı. Komşusunun eşinden çocuk yapan Cengiz K.'nın 2 yıl önceki skandal paylaşımı ortaya çıktı
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