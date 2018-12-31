Kocasını Ebay'de 18 Euro'ya Satışa Çıkardı

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Galatasaray Veteranlar Takımı Almanya'da Şampiyon Oldu

Fenerbahçe, Sadık Çiftpınar İçin 1 Milyon Euro ile Aatif'ı Gözden Çıkardı

Sadece Kadınları Kabul Eden Okul, Kapılarını Cinsiyet Değiştirenlere de Açtı