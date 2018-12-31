Son Dakika Haberleri: Kocasını Ebay'de 18 Euro'ya Satışa Çıkardı
BBC

Kocasını Ebay'de 18 Euro'ya Satışa Çıkardı

1 saat önce

Almanya'da bir kadın, yedi yıldır evli olduğu kocasını 'hayata olumsuz bakmasından bıktığı' için internet sitesi eBay'da 'satılığa çıkardı'. Kadının ilanınan alıcı çıkmadı.

Kocasını Ebay'de 18 Euro'ya Satışa Çıkardı, System.String[]
Almanya'da bir kadın yedi yıllık kocasını, açık artırma sitesi eBay'de 18 Euro'ya 'satışa çıkardı'.

'Dörte L" kullanıcı adlı 40 yaşındaki Hamburglu kadın "Kullanılmış Koca" başlıklı ilanında "hayata olumsuz bakmasından bıktığı için eşini satmaya karar verdiğini, fiyatın pazarlığa açık olduğunu, ancak takas istemediğini' yazdı.

Müşteri çıkmadı

'Noel'de artık kocasıyla birbirine ait olmadıklarını fark ettiğini' söyleyen kadının ilanına alıcı çıkmadı.

Hamburger Abendblatt gazetesine konuşan 'Dörte', "Çok olumlu tepkiler aldım. Amacım dramatik bir şey yapmak değil, eğlenmekti. Kocam ilan verdiğimi haberi yerel gazetede görünce öğrendi " dedi.

Kadın, 18 uğurlu sayısı olduğu için fiyatı 18 Euro olarak belirlediğini anlattı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:57 

Almanya, Dünya
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