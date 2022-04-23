Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı

23.04.2022 11:12

Çiftin tartışması kanlı bitti.

Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kocası ile tartışan bir kadın, eşini göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler yaralı şahsı hastaneye götürürken polisler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay dün saat 12.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple bir çift tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde ismi öğrenilemeyen kadın, kocası T.K.'yi göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Tartışma seslerine gelen ve T.K.'nin durumunu gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

T.K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisler, kocasını bıçaklayan ve firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çiftin tartışması kanlı bitti... Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı - Son Dakika
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