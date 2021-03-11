Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü
11.03.2021 18:22
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.'nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Şüpheli S.T.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. - BİLECİK
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