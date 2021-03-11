Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü - Son Dakika

Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü

11.03.2021 18:22
Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tartıştığı kocasının kafasına balta ile vurarak ölümüne sebebiyet veren eş gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Cihangazi Köyü'nde yaşayan S.T. ve A.T. çifti arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra tartışmanın büyümesiyle S.T. eline aldığı baltayı kocası A.T.'nin kafasına vurdu. A.T., başından aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli S.T.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı belirtildi. - BİLECİK

Cihangazi, Hisarcık, Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını kafasına baltayla vurarak öldürdü - Son Dakika


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