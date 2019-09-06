Son Dakika Haberleri: Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı

58 dakika önce

Konya'da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı, System.String[]

Konya'da kocasını kafasına keserle vurarak öldüren kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Karabük Sokak'ta bir apartmanın 1. katında meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Fadik S. (47), 28 yıllık kocası Veysel S.ile kendisini kıskandığı için sürekli tartışma yaşadı. Veysel S., öğle saatlerinde yaşadıkları apartmana yeni taşınan komşularına camdan bakan karısı Fadik S.'yi görünce karısına küfür etti. Olayın ardından Fadik S. kocasıyla bir süre tartıştı. Fadik S. akşam eşi Veysel S.uyuduktan sonra eline aldığı keserle kocasının kafasına vurarak öldürdü. Fadik S., polisi arayarak "kocamı öldürdüm" diyerek telefonu kapattı. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ve sağlık ekipleri Veysel S.'yikanlar içerisinde buldu. Yapılan kontrolde Veysel S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Fadik S., Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı Fadik S., Konya Adliyesine sevk edildi. Fadik S. çıkarıldığı mahkemece "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Selçuklu, Konya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 ayrı suçtan aranan kadın, saklanmak için yaptırdığı özel bölmede yakalandı!
Karısının kendisine boşanma davası açmasını hazmedemeyen cani adam, çocuklarını boğarak öldürdü! Eşini öldürmeye giderken yakalanan koca, ikinci kez serbest bırakıldı Dolandırıcı kadın ve sözde akrabaları, internetten tanıştığı adamın çıplak fotoğraflarını çekerek para istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 23:43:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasını keserle öldüren kadın tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]