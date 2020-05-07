Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi - Son Dakika

Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi

Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi Kahramanmaraş'ta eşini koronadan kaybeden kadın 23 gün sonra taburcu oldu Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti Kahramanmaraş'ta eşi korona virüsten (Covid-19) ölen kadın...

Kocasını koronadan kaybeden kadın virüsü yendi Kahramanmaraş'ta eşini koronadan kaybeden kadın 23 gün sonra taburcu oldu Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta eşi korona virüsten (Covid-19) ölen kadın 23 günlük yaşam savaşını kazandı. Kahramanmaraş'ta saatçilik yapan Nuri Serdar ile eşi Hatice Serdar nefes darlığı şikayeti üzerine birlikte hastaneye gitti. Necip Fazıl Şehir Hastanesinde muayene edilen çifte, korona virüs teşhisi konuldu. Bunun üzerine çift hastanede izole edilerek, tedaviye alındı. Teşhisinin konulmasından 4 gün sonra durumu ağırlaşan Nuri Serdar, hayatını kaybetti. Eşine kaybeden Hatice Serdar ise, 23 süren zorlu tedavinin ardından bugün taburcu oldu. Hastane görevlileri tarafından alkışlarla uğurlanan Hatice Serdar, el sallayarak sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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