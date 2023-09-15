Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! Yaptığı savunma da oğlunun sözleri de 24 yıl ceza almaktan kurtaramadı - Son Dakika

Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! Yaptığı savunma da oğlunun sözleri de 24 yıl ceza almaktan kurtaramadı

Son Güncelleme: 16.09.2023 00:12

Bolu'nun Gerede ilçesinde, eşinin başına odunla vurarak öldüren ve cesedini sürükleyerek dereye atan Mürüvet Özalp ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı mahkeme tarafından 24 yıl hapse mahkum edildi. Kocasının sürekli kendisini dövüp aldattığını söyleyen Özalp, "Olay günü sedirin altından çıkarttığı tabanca ile beni öldürmek istediğini söyledi. Ben de kendimi korumak için öldürdüm. Vereceğiniz karara razıyım dedi. Özalp'in oğlu ise, "Annem suçlu değildir. Onun cezalandırılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde eşinin başına odunla vurup öldürdükten sonra cesedini sürükleyerek dereye atan Mürüvet Özalp, 24 yıl hapse mahkum edildi. Kocasının sürekli kendisini dövüp aldattığını söyleyen Özalp, "Olay günü sedirin altından çıkarttığı tabanca ile beni öldürmek istediğini söyledi.Ben de kendimi korumak için öldürdüm. Vereceğiniz karara razıyım dedi. Özalp'in oğlu ise, "Annem suçlu değildir. Onun cezalandırılmasını istemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kocasını odunla öldürüp cesedini dereye atan kadın 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

ODUNLA ÖLDÜRÜP CESEDİNİ DEREYE ATTI

Bolu'nun Gerede ilçesinde kocasını öldüren, cesedini de el arabasına koyup dereye atan kadının yargılandığı dava sonuçlandı. Edinilen bilgiye göre, Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde 28 Aralık 2021 tarihinde kaybolan inşaat işçisi Metin Özalp'in (59), 31 Aralık'ta dere kenarında cesedi bulundu. Olayla ilgili Metin Özalp'in 25 yıllık eşi Mürüvet Özalp (54) gözaltına alınıp tutuklandı. Mürüvet Özalp, eşini çıkan tartışmada başına odunla vurup öldürdükten sonra, el arabasıyla taşıyıp dereye attığını itiraf etti. Özalp hakkında "eşi kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

KEŞİF YAPILDI

Haziran ayında cinayetin yaşandığı köyde mahkeme heyeti tarafından keşif yapıldı. Keşif için cinayetin yaşandığı Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyüne mahkeme heyeti ile Mürüvet Özalp, cezaevinden jandarmanın güvenlik önlemleri altında köye getirildi. Keşifte, sanık Mürüvet Ö., olay günü yaşadıklarını uygulamalı olarak tek tek mahkeme heyetine aktardı.

Kocasını odunla öldürüp cesedini dereye atan kadın 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

"KOCAM BENİ SÜREKLİ DÖVÜP BAŞKA KADINLARLA ALDATIRDI"

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Mürüvet Özalp son kez hakim karşısına çıktı. Son sözleri sorulan Özalp, "Kocam beni sürekli döverdi. Beni başka kadınlarla aldatırdı. Olay günü sedirin altından çıkarttığı tabanca ile beni öldürmek istediğini söyledi. Ben de kendimi korumak için kafasına odunla vurup öldürdüm. Sonra da el arabasıyla taşıdığım cesedi dereye attım. Vereceğiniz karara razıyım. Kararı, mahkemenin yüksek vicdanına bırakıyorum" dedi. Mahkemenin söz hakkı verdiği, Mürüvet Özalp'in üvey oğlu Celal Özalp, sanığın cezalandırılmasını istedi. Mürüvet Özalp'in öz oğlu İbrahim Özalp ise, "Annem suçlu değildir. Onun cezalandırılmasını istemiyorum" ifadesine yer verdi.

24 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Mürüvet Özalp'in akıl sağlığının yerinde olup olmadığıyla ilgili Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan istedikleri raporun sonucunu okudu. Kurumdan yollanan raporda sanığın akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, suçun sabit olduğunu ancak olayı haksız tahrik altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle indirim uygulayarak sanığı 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Kaynak: İHA

Gerede, Özalp, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! Yaptığı savunma da oğlunun sözleri de 24 yıl ceza almaktan kurtaramadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kocasını öldürüp cesedini dereye atmıştı! Yaptığı savunma da oğlunun sözleri de 24 yıl ceza almaktan kurtaramadı - Son Dakika
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