Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü

Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü

37 dakika önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Kocasını Öldürdü, Cesedini 4 Parçaya Bölüp, Bahçeye Gömdü, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde, Havva Z. (35), eşi Mikail Z.'yi (40) bıçaklayarak, öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Bahçede yapılan kazıda 1 çocuk babasının battaniyeye sarılı ceset parçaları bulundu.

Olay, dün gece Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre Havva Z., bir çocuğunun babası eşi Mikail Z. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Havva Z., eşini bıçaklayarak, öldürdü. Daha sonra cesedini 4 parçaya ayırıp, oturdukları 3 katlı binanın arkasındaki bahçeye gömdü.

Komşuları, evden gelen kavga seslerinin ardından Havva Z.'nin evin arkasına açtığı çukura battaniye sarılı bir şeyler gömdüğünü görüp, polise ihbarda bulundu.

Gözaltına alınan Havva Z., eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, polis eşliğinde bahçede kazı yaptı. Kazıda Mikail Z.'nin 4 parçaya bölünmüş cesedini, battaniyeye sarılı halde buldu. Ceset parçaları, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Havva Z.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:15 Kaynak: DHA

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