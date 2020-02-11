Kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı

6 saat önce

Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hülya Ören, haksız tahrik altında "eşini kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Kocasını öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan kadın 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hülya Ören, haksız tahrik altında "eşini kasten öldürme" suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu.

Katılanlar, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti.

Sanık Hülya Ören'in avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, müvekkilinin maktulü öldürme kastı olmadığını savunarak, "Müvekkilim kendini savunma açısındaydı. Yaranın şekli bunun kanıtıdır. Olayda meşru müdafaa vardır. Müvekkilimin şiddete maruz kaldığını gösteren belgeler vardır. Tanık beyanlarında da müvekkilimin şiddete uğradığının göstergesidir. Olay mahallinde avuç avuç saçlar vardır. Hepimiz onun yerinde olabilirdik. Bize mezar ya da nezaret seçeneği sunan bu hayatı reddediyoruz. Meşru müdafaanın gerçekliği göz önüne alınarak, müvekkilimin beraatini talep ediyorum." dedi.

Son sözü sorulan sanık Hülya Ören, "Ben sadece kendimi korumaya çalıştım. Aksi halde beni öldürecekti." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Hülya Ören'i "eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın suçu haksız tahrik altında işlediğini göz önüne alan mahkeme, sanığın cezasını 18 yıla düşürdü ve Ören'in duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezasını 15 yıla indirdi.

Duruşma sonrasında açıklama yapan sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, savcının, ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi talebinden sonra iyimserlik oluştuğunu ancak şu anda büyük bir öfke ve kızgınlık duyduklarını söyledi.

Avukat Eyüboğlu, 2019 yılında 419 kadının öldürüldüğünü belirterek, "Hülya 480. kadın olmamak için hayatını savunmak için yargılandı. Kendi hayatını savunmak için bu eylemi gerçekleştirdi. Gelinen noktada 15 yıl hapis cezası var elimizde. Bütün taleplerimiz reddedildi. Biz isyan etmeyelim de kim isyan etsin? Ne kadar daha ölmemiz seyredilecek? Vazgeçmeyeceğiz." dedi.

İddianameden??

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hülya Ören'in 25 Ağustos 2019'da Güngören'deki evlerinde tartıştığı eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü anlatılmıştı.?

Sanık Hülya Ören'in kendisine küfür ve hakaret ederek cinsel saldırıda bulunan eşine kendini korumak amacıyla bıçakla saldırdığı ifadelerine yer verilen iddianamede, olay yeri raporunun sanığın ifadesini doğrular nitelikte olduğu kaydedilmişti.?

İddianamede, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin sanığın maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı değerlendirilmesine bulunulmuştu.

İddianamede, sanık Hülya Ören'in "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Güngören, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:54 Kaynak: AA
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