Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı

1 saat önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde kocası Mikail Z'yi (40) öldürüp evinin önüne gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Havva Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı asliye sulh hakimliğince tutuklandı.

Belen'de dün yakınları, Mikail Z'ye ulaşamayınca görüştükleri eş Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti. Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.

Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü bulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:42 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cani Koca, Boşanma Aşamasındaki Eşini Darp Edip Cam Bardakla Yüzünü Parçaladı Kırşehir'de Afgan Uyruklu Kadın Evinde Boğazı Kesilmiş Halde Bulundu

Ünlü Türkücü İzzet Altınmeşe'nin Oğlu Fırat Altınmeşe, Sevgilisinin Saldırısına Uğradı Seferler Devam Edecek mi? İflas Eden Pamukkale'den İlk Açıklama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:58:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]