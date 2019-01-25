Kocasını Öldürdüğü İddia Edilen Kadın Tutuklandı
1 saat önce
Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın tutuklandı.
Hatay
'ın Belen
ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın tutuklandı. Cumhuriyet Mahallesi
'nde kocası Mikail Z'yi (40) öldürüp evinin önüne gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Havva Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı asliye sulh hakimliğince tutuklandı.
Belen'de dün yakınları, Mikail Z'ye ulaşamayınca görüştükleri eş Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti. Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti.
Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü bulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:42 Kaynak: AA
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