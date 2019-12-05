Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının yargılanmasına devam edildi

Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla hakkında dava açılan Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu.

Tanık olarak dinlenilen Mehmet Çetin Karadağ, maktul Kadir Ören'in mesai arkadaşı olduğunu, sanık ile maktulün evlenmeden önce üç yıllık beraberliklerinin olduğunu belirterek, çiftin evliliklerinin ilk gününden itibaren geçimsizlik yaşadıklarını söyledi.

Karadağ, maktulün yanında çalıştığı için çiftin arasındaki tartışmalara şahit olduğunu anlatarak, herhangi bir şiddete tanıklık etmediğini kaydetti.

Son dönemde boşanma kararı aldığını ancak maktulün kendisine eşiyle aralarının düzeldiğini söylediğini aktaran Karadağ, "Kadir ölmeden üç gün önce eve gitmeye başladı. Aralarında gerçek manada bir problem yoktu, tamamen üçüncü kişilerden kaynaklı içi boş sebeplerden kavga ederlerdi." dedi.

Tanık olarak dinlenilen Suat Kurt, çiftin alt kat komşusu olduğunu ve kavgalarını sürekli duyduklarını anlatarak, bu kavgalar nedeniyle kendisinin iki defa polis çağırdığını ifade etti.

"Parası olmadığı için boşanamadı"

Tanık Ümmühan Bıyıklı, sanığın uzun süredir arkadaşı olduğunu belirterek, sanığın eşi tarafından darbedildiğini gördüğünü aktardı.

Sanığın eşiyle kavgalarından sonra kendisini aradığını dile getiren tanık Bıyıklı, "Sanığın evine birçok kez gitmişliğim var. Bir keresinde evi çok kötü vaziyetteydi. Her yer kırık camlar, eşyalarla doluydu. Hatta maktulün eli de kanıyordu. Ramazanın birinci günü sanık beni yine aradı. Buluştuk, üstü başı çok kötüydü, yine darbedilmiş vaziyetteydi. Beraber adliyenin önüne giderek boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye gelip müracaat ettiğimizde 400 lira daha istediler. Paramız olmadığından boşanma davasını açamadık. Bir gece bende kaldı, daha sonra Bursa'da bulunan kardeşinin yanına gitti. Ancak daha sonra maktul kendisini ikna etmiş olmalı ki tekrar evine döndü." ifadelerini kullandı.

Diğer tanık Gülhan Özcan, sanığın kız kardeşi olduğunu, eşi ile olan sıkıntılarını evlendikten 3-4 ay sonra öğrendiğini söyledi. Özcan, bu durumu kendilerinden gizleyen kardeşinin, eşi tarafından kötü muameleye maruz kaldığını dile getirdi.

Mahkeme başkanından "Niye sahip çıkmadınız?" çıkışı

Sanık Hülya Ören'in bir diğer kardeşi Emine Tosun da duruşmada tanık olarak dinlenildi.

Tosun, kardeşinin tasvip etmediği bir evlilik yaptığını, evlendikten 3-4 ay sonra şiddet gördüğünü söyleyerek kendisini aradığını aktararak, bir iki sefer yanına gelen kardeşinin darba maruz kalmış halde olduğunu söyledi.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, "Niye sahip çıkmadınız?" diye sordu.

Tanık Tosun da "Kardeşimi Kadir sürekli ikna ediyordu. Özür diliyordu. Kardeşimin şiddete maruz kaldığını diğer kardeşlerim de biliyordu. Sürekli şiddete maruz kalmasına rağmen karşı taraf ablamı ikna edip dönmesini sağlıyordu. Kardeşim benden boşanmak için borç istedi, pazartesi günü ona para ve ev ayarlayacaktım. Pazar günü bu olay yaşandı. Parası olmadığından dava açamadığını biliyorum." dedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, otopsi raporunun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, otopsi raporunun dönüşünün beklenmesi ve sanığın bu halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hülya Ören'in 25 Ağustos 2019'da Güngören'deki evlerinde tartıştığı eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü anlatılıyor.

Sanık Hülya Ören'in kendisine küfür ve hakaret ederek cinsel saldırıda bulunan eşine kendini korumak amacıyla bıçakla saldırdığı ifadelerine yer verilen iddianamede, olay yeri raporunun sanığın ifadesini doğrular nitelikte olduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin sanığın maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı değerlendirilmesine bulunuluyor.

İddianamede, sanık Hülya Ören'in "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.