Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının davası - Son Dakika
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Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının davası

6 saat önce

Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında savcılık mütalaasında, sanığın eylemlerinin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesini talep etti.

Kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının davası, System.String[]

Güngören'de kendisini darbeden eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören'in davasında savcılık mütalaasında, sanığın eylemlerinin meşru müdafaa sınırları içerisinde kaldığından ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesini talep etti.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hülya Ören ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada maktul Kadir Ören'in ailesi de hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, maktul Kadir Ören'in otopsi raporunun geldiğini söyleyerek, taraflara söz verdi.

Sanık Hülya Ören, bıçağı iki kere salladığını ifade ederek, diğer bıçak izlerinin maktulde daha önceden bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Türker esas hakkındaki mütalaasında, sanık Hülya Ören ile maktul Kadir Ören'in karı koca olduklarını, maktulün evlendiklerinden itibaren sanığa kötü muamelede bulunduğu, bu durumun dosya içerisindeki evraklarda sabit olduğu, sanığa ait darp ve cebir gördüğü iddialarını destekleyen doktor raporunun da bulunduğunu belirtti.

Mütalaada, suç tarihinde maktulün cinsel saldırıda bulunduğu iddialarını destekleyen 25 Ağustos 2019 tarihli olay yeri inceleme raporu ve tanık beyanları bulunduğu kaydedildi.

Sanık Hülya Ören'in, artarak devam eden cinsel davranışlarla kasten yaralama şeklindeki vücut dokunulmazlığına yönelik haksız saldırıyı o andaki hal ve şartlara göre mutfaktan aldığı bıçakla maktulün vücuduna 3 kez yaralamak suretiyle defetmeye çalıştığı ifade edilen mütalaada, sanığın eylemine son verip ambulansı ve polisi aradığı da göz önüne alındığında, sanığın öldürme saiki ve kastı ile hareket ettiğine dair delil bulunmadığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

Mütalaada, sanığın meşru müdafaaya yönelik savunmalarına itibar edildiği kaydedildi.

Mütalaayla ilgili söz verilen sanık Hülya Ören, maktulün ailesine olan öfkesini kendisinden çıkarttığını söyledi.

Sanık Ören'in avukatları, müvekkillerinin tahliyesini talep ederek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Mahkeme, sanık Hülya Ören'in tutukluluk halinin devamına hükmederek, beyanda bulunmaları için avukatlara süre verdi. Duruşma, ertelendi.

İddianameden?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Hülya Ören'in 25 Ağustos 2019'da Güngören'deki evlerinde tartıştığı eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldürdüğü anlatıldı.

Sanık Hülya Ören'in kendisine küfür ve hakaret ederek cinsel saldırıda bulunan eşine kendini korumak amacıyla bıçakla saldırdığı ifadelerine yer verilen iddianamede, olay yeri raporunun sanığın ifadesini doğrular nitelikte olduğu kaydedildi.

İddianamede, sanığın basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı, bu delilin sanığın maktul tarafından yaralandığı beyanını doğruladığı değerlendirilmesine bulunuldu.

İddianamede, sanık Hülya Ören'in "haksız tahrik altında eşini kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

Güngören, Ören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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