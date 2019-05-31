Son Dakika Haberleri: Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadından cinsel istismar iddiası
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Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadından cinsel istismar iddiası

51 dakika önce

Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın, tutuklu yargılandığı davada, eşini önceki evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü iddia etti.

Kocasını öldürdüğü öne sürülen kadından cinsel istismar iddiası, System.String[]
Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü öne sürülen kadın, tutuklu yargılandığı davada, eşini önceki evliliğinden olan kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü iddia etti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde 24 Ocak'ta eşi Mikail Z'yi (40) öldürüp evinin önüne gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Havva Z, İskenderun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk defa hakim karşısına çıktı.

Havva Z. ifadesinde, eşini önceki evliliğinden olan 13 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu için öldürdüğünü öne sürdü.

Mahkeme heyeti, çocuğun da dinlenmesine karar vererek duruşmanın ertelemesine karar verdi.

Olay

Belen ilçesinde, yakınları Mikail Z'ye ulaşamayınca görüştükleri eşi Havva Z'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durumu polise bildirmişti. Karakolda ifadesi alınan Havva Z'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenilmişti. Evin yakınlarındaki bir bahçede arama yapan polis ekipleri, Mikail Z'nin 4 parçaya ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini toprağa gömülü bulmuştu.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 06:19 Kaynak: AA
Hatay, Belen, Güncel
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