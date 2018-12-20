Kocasını Öldürdüğünü 7 Yıl Sonra İtiraf Etti
8 saat önce
Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf ettiHATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahsın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti
HATAY - Hatay
'ın Dörtyol
ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahsın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
2011 yılında kaybolan ve ailesinin jandarmaya başvuruda bulunduğu Mehmet U.'nun bulunması amacıyla özel olarak kurulan Cinayet Büro ekipleri titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda şahsın tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro ekibi tarafından olayla ilgili Mehmet U.'nun eşi H.U. ile Y.T. ve E.Ç isimli şahıslar Antalya
'da yapılan operasyonla gözaltına alarak Hatay'a getirildi. Mehmet U.'nun eşi H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti.
Dörtyol ilçesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken, diğer iki zanlı Y.T. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Mehmet U.'nun eşi H.U., bir televizyonda programcı Müge Anlı
'nın da yayınına katılmıştı.
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:10 Kaynak: İHA
Florida'da Türk Profesör, 3 Yaşındaki Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti
Beşiktaş'ta Apartman Görevlisini Öldüren Fitness Hocası Yakalandı
Baldızını Öldürdüğünü 12 Yıl Sonra İtiraf Eden Enişte, Mahkemede Suçlamaları İnkar Etti
Bakan Pakdemirli, Murat Özdemir'in İşkence Ettiği Papağanla İlgili Açıklama Yaptı