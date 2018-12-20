Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürdüğünü 7 Yıl Sonra İtiraf Etti

Kocasını Öldürdüğünü 7 Yıl Sonra İtiraf Etti

8 saat önce

Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf ettiHATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahsın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocasını öldürdüğünü 7 yıl sonra itiraf etti

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 2011 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu şahsın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
2011 yılında kaybolan ve ailesinin jandarmaya başvuruda bulunduğu Mehmet U.'nun bulunması amacıyla özel olarak kurulan Cinayet Büro ekipleri titizlikle yürüttüğü araştırmalar sonucunda şahsın tabancayla öldürülerek araziye gömüldüğünü tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren Hatay Cinayet Büro ekibi tarafından olayla ilgili Mehmet U.'nun eşi H.U. ile Y.T. ve E.Ç isimli şahıslar Antalya'da yapılan operasyonla gözaltına alarak Hatay'a getirildi. Mehmet U.'nun eşi H.U. ifadesinde aile içi şiddet nedeniyle eşini tabancayla öldürdüğünü ve araziye gömdüklerini itiraf etti.
Dörtyol ilçesinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden H.U. tutuklanırken, diğer iki zanlı Y.T. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan Mehmet U.'nun eşi H.U., bir televizyonda programcı Müge Anlı'nın da yayınına katılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 10:10 Kaynak: İHA

Dörtyol, Hatay, 3. Sayfa
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