Kocasını öldüren Hülya Ören'in davasında karar - Son Dakika

Güngören'de eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Ören'in 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmetti.



Güngören'de 25 Ağustos 2019'da yaşadıkları evde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ören ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.Duruşmada esasa karşı beyanları alınan müştekiler, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.



"Mezar ya da cezaevi seçeneğini bırakan bu duruma itiraz ediyoruz"



Mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu, otopsi incelemesine bakıldığında müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini söyleyerek "O an kendini savunmak için bıçağı savurmuş ancak ters bir yere gelmiştir. Sanık, maktul eşi tarafından şiddete maruz kalmıştır. Maktulün kendisinin bile ölümünden önce şiddet uyguladığına dair beyanları vardır. Müvekkilim aralıksız şiddete maruz kalmış. Olay mahallinde avuç avuç yolunmuş saçlar var. Ayrıca müvekkilim ambulansı arayan kişi. Bize mezar ya da cezaevi seçeneğini bırakan bu duruma itiraz ediyoruz. Meşru müdafaanın gerçekleştiğini düşünerek beraat istiyoruz" dedi. Diğer sanık avukatları da meşru müdafaanın gerçekleştiğini söyleyerek Hülya Ören'in beraatini istedi.



"Kendimi korumaya çalıştım beni öldürecekti"



Son sözü sorulan Hülya Ören ise "Ben kendimi korumaya çalıştım. Aksi taktirde o beni öldürecekti" dedi.



15 yıl hapis ile cezalandırılmasına hükmedildi



Sanığın son sözünün ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti sanık Hülya Ören'in önce 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini aktaran mahkeme, cezayı 24 yıla düşürdü. İyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, sanığın sonuç olarak 15 yıl hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.



"Biz isyan etmeyelim de kim isyan etsin"



Duruşmanın bitmesinin ardından karara ilişkin açıklama yapan Oya Meriç Eyüboğlu büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyerek "Hülya ölmemek için öldürmek zorunda kaldı. Bu noktada hala iyimserdik. Hala bir beraat ve tahliye kararı çıkabilir umudundaydık. Şimdi gelinen noktada 15 yıl hapis cezası var önümüzde. Biz isyan etmeyelim de kim isyan etsin. Bugün bu kararın verilmesi için hiçbir hukuki karar yok. Gerekçeli karar yazıldığında mahkeme hiçbir şey yazamayacak" şeklinde konuştu.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Ağustos 2019'da Güngören'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamedeki ifadesinde sanık Ören olay günü eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediğini anlatmıştı. İfadesinde ayrıca eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran sanık Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktüle doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı. Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören'in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verilmişti.



Hülya Ören'in 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL