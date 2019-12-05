Kocasını öldüren Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi

Güngören'de eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın kız kardeşleri maktulün ablalarını sık sık dövdüğünü söyledi. Mahkeme başkanı bunun üzerine kız kardeşe, "Neden sahip çıkmadınız" dedi.



Güngören'de 25 Ağustos 2019'da yaşadıkları evde tartıştığı eşi Kadir Ören'i bıçaklayarak öldüren Hülya Ören'in yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.



Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Hülya Ören ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.



"Rahmetliyi hiçbir şey geri getirmiyor"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Mehmet Tekin Karadağ maktulün iş arkadaşı olduğunu söyleyerek "Evlenmeden 3 yıl öncesine dayanan birliktelikleri vardı. İnsanların geçmişlerindeki olaylar ister istemez hasarlar bırakıyor. Daha önceden sanığın problemli bir evliliği varmış. Evlendikleri günden beri aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Rahmetli Kadir boşanma kararı almıştı eve gitmiyordu. Hiçbir şey onu geri getirmiyor, yapacak bir şey yok. Ben maktul Kadir'in sanığa şiddet uyguladığını görmedim. Karşılıklı olarak birbirlerine küfretmelerine şahit oldum. Rahmetliyi hiçbir şey geri getirmiyor" şeklinde konuştu.



"Son 5 lirasına kedilere mama alan bir insandı"



Söz verilen sanık ise, eşi tarafından darp edildiğinde tanık Karadağ'ın yanına gittiğini söyledi. Tanık ise maktulün beyanın doğru olduğunu söyleyerek "Ama ben şiddet olayına inanmıyorum. Cebindeki son 5 lirasına kedilere mama alan bir insandı. Canlılara zarar vermezdi" dedi.



"Polis alıp götürüyordu sonra sarmaş dolaş geliyorlardı"



Sanık ile maktulün komşuları tanık Suat Koç ise evlerinde her gün kavga olduğunu söyleyerek "Televizyon sesi açılıyordu. Tabak çanak sesi geliyordu. Hülya Ören'in bağırma sesini duyuyordum. Polise şikayet ediyordum. Polis alıp götürüyordu, yarım saat sonra sarmaş dolaş geliyorlardı" dedi.



Sanık öldürdüğü eşinden harç parası yüzünden boşanamamış



Sanık Hülya Ören'in arkadaşı Ümmühan Bıyıklı ise 3 günlük evliyken bile sanık ile maktul arasında hep tartışma yaşandığını söyleyerek "Bir gün Hülya beni aradı evlerine gittim her yer kan revan içindeydi. Bir gün boşanma için dilekçe yazdırdık, 400 TL para istediler. Bizde para yoktu. Benim evime gittik sonra Hülya geri döndü" dedi.



Sanığın kız kardeşi Gülhan Özcan ise sanık ile maktul arasında sürekli tartışma yaşandığını söyleyerek, "Sanık evde içki üretiyormuş ve içiyordu. Kardeşim 2 kez yaralı vaziyette yanıma geldi. Ama geri dönüyordu. Geldiğinde kafasında şişlik ve yaralar mevcuttu" şeklinde beyanda bulundu.



"Ablam boşanmak istiyordu"



Sanığın bir diğer kız kardeşi Emine Tosun ise, "Evlerine 1-2 sefer gittim. Şiddet gördüğünü biliyorum. 2 sefer dayak yeyip bana geldi. Evlilikleri hep sıkıntılıydı. Sanık bir gün bizi aradı ablamın üst tarafı kıpkırmızıydı ablam için 'gelin alın' dedi. Ablam sürekli şiddete maruz kalmasına rağmen geri dönüyordu. Olaydan önce ablam benden borç para istedi boşanmak istiyordu" şeklinde konuştu.



Mahkeme başkanı "Neden sahip çıkmadınız"



Mahkeme başkanı sanığın kız kardeşine beyanının ardından kaç kardeş olduklarını sordu. 6 kardeş olduklarını söyleyen tanık Emine Tosun'a başkan "Hiç erkek kardeşiniz yok mu" dedi. Tanık Tosun'un 2 erkek kardeşi olduğunu söylemesi üzerine mahkeme başkanı "Neden sahip çıkmadınız" dedi. Tanık Tosun ise ablasının her tartışmadan sonra eve geri döndüğünü söyledi.



Tanık beyanlarının ardından söz verilen müşteki avukatı eksik hususların giderilmesini istedi.



Görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı ise olaya ilişkin otopsi raporunun daha gelmediğini söyleyerek bunun beklenmesini ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.



"Kendini kurtarmak için hareket etmiştir"



Söz verilen sanık avukatı ise müvekkili Hülya Ören'in meşru müdafaa sınırları içinde hareket ettiğini söyleyerek "Müvekkilimin kasıtlı bir şekilde vurduğuna dair somut bir delil yoktur. Boğuşma esnasında kendini kurtarmak için hareket etmiştir. Kapının kilitli olmasından dolayı evden kaçamamıştır. Müvekkilimin en azından adli kontrol şartıyla tahliyesini talep ediyorum" şeklinde savunma yaptı.



Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti otopsi raporunun beklenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.



"Harç ödememesi gerektiği halde para istemişler"



Duruşmanın bitmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan sanık avukatı Oya Meriç Eyüboğlu sanık Hülya Ören'in aralıksız olarak eşi tarafından şiddet gördüğünü söyleyerek "Yaşadığı şiddet nedeniyle bütün kapıları aşındıran kadınlardan biri. Hülya buraya gelmiş boşanmak için arzuhalciye boşanma dilekçesi yazdırmış sonra boşanma davası açarken şiddete maruz kalmış bir kadın olarak harç ödememesi gerektiği halde kendisine bu bilgi verilmemiş, tersine 400 küsur lira harç parası istenmiş. Bu nedenle boşanma davasını açamamış. Koruma kararı, uzaklaştırma kararı almış karakola şikayeti sonrasında fakat bu karar ihlal edildiği halde eski kocası tarafından bunun gereği yapılmamış. Rastgele sallaması sonucu maalesef bıçak darbesi ters bir yere gelmiş ve ölüm gerçekleşmiş. Polisi ambulansı arayan da Hülya'nın kendisi zaten" şeklinde konuştu.



İddianameden



Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 25 Ağustos 2019'da Güngören'de meydana gelen olay anlatılmıştı. İddianamedeki ifadesinde sanık Ören olay günü eşinin kendisine sinkaflı küfürler ile hakaret ettiğini, kendisinin ise boşanmak istediğini söylediğini anlatmıştı. İfadesinde ayrıca eşinin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu da aktaran sanık Hülya Ören, can havliyle mutfaktan bıçak aldığını söyleyerek maktule doğru 2 kez salladığını eşinin ise yere yığıldığını anlatmıştı. İfadesinde hemen polis ve ambulansa haber verdiğini belirten Ören, öldürme kastıyla hareket etmediğini sadece kendini korumak istediğini aktarmıştı. Öte yandan soruşturma kapsamında yapılan araştırmada şüpheli Hülya Ören'in cinayet tarihinden önce maktul eşi hakkında darp ve hakaret suçlamasıyla şikayette bulunduğu bilgisine de iddianamede yer verilmişti.



Hülya Ören'in 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL