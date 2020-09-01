Kocasını öldüren kadın tutuklandı - Son Dakika

Kocasını öldüren kadın tutuklandı

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Uşak'ın Sivaslı ilçesinde kocasıyla girdiği tartışma sonucunda bıçaklayarak öldüren kadın, tutuklanarak ceza evine gönderildi. Olay, Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Hacımköy'de meydana geldi. İddialara göre İsmail Çakır, karısı S.Ç. ve kayın validesi F.S. ile sözlü tartışmaya girdi. Tartışmanın büyümesiyle S.Ç., kocası İsmail Çakır'ı bıçakladı. İsmail Çakır, aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti. S.Ç. ve annesi F.S. göz jandarma ekiplerince altına alındı. Yapılan işlemlerin ardından S.Ç. ve F.S. adliyeye sevk edildi. Adliyede nöbetçi savcılık tarafından S.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken annesi F.S. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - UŞAK

Son Dakika

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avusturya'nın casusluk suçlamasına yanıt: Mesnetsiz iddiaları reddediyoruz

ABD basınındaki Türkiye analizi dikkat çekti: Osmanlı'dan sonra Türk ordusu ilk kez bu kadar geniş alanda etki gösteriyor

Beşiktaş, 90+2'de gelen golle Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu

Kalın'dan, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediğini öne süren Avusturyalı Bakan'a ironik cevap: Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp

Fenerbahçe, Hırvat futbolcu Marko Livaja'ya 2 milyon euro teklif etti

Konya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında düğün ve toplu organizasyonlar yasaklandı

Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki: Barış ortamını zehirleyen bir karar

ÖTV zammı sonrası AK Parti'den ilk sözler: Alınması gereken tedbirler alınıyor

Samsun'daki vahşi cinayetin firari son faili de yakalandı: Pişmanım hem de çok!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Barış Atay açıklaması: İçişleri Bakanımız doğru yapmıştır

Bikinili fotoğrafların kariyerini gölgede bıraktığını söyleyen Eugenie Bouchard: Artık paylaşmayacağım

Van'da vatandaşların tedbirleri hiçe sayması sonucu vaka artışı endişe verici boyuta ulaştı

8 aylık bebeğini dünyaya getiren Büşra, beyin kanamasından öldü

18 yaşındaki kadın, 5 ay önce evlendiği eşi tarafından av tüfeğiyle öldürüldü

Kayınpederi tarafından vurulan damat hayatını kaybetti