Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara' - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara' - Son Dakika

Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara'

6 saat önce

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Ferhat K.'yi uykusunda tabancayla vurarak öldüren iki çocuk annesi Binnaz K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı.

Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: 'Babanı öldürdüm polisi ara', System.String[]

Beylikdüzü'nde tartıştığı eşi Ferhat K.'yi uykusunda tabancayla vurarak öldüren iki çocuk annesi Binnaz K.'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Binnaz K.'nın ifadesinde, oğlunu uyandırarak, 'Babanı öldürdüm polisi ara' dediği öğrenildi.

Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Eretna Caddesi'nde bulunan bir sitede iki çocuk annesi Binnaz K., saat 08.00 sıralarında yatakta uyuyan eşi Ferhat K.'nın kafasına tabancayla ateş ederek öldürmüş, daha sonra komşusunun kapısını çalarak kocasını öldürdüğünü söyleyerek polisi aramalarını istemişti. Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Binnaz K. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülmüştü.

MİSAFİRLERİNİN YANINDA KÜÇÜK DÜŞÜRDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Polis merkezine götürülerek sorguya alınan Binnaz K.'nın emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. İfadesinde Binnaz K., olaydan önceki akşam evlerine gelen misafirlerinin yanında kocasının küçük düşürücü laflar söyleyerek rencide ettiği ve bunu gururuna yediremediği için sabaha kadar uyumayıp eşi Ferhat K.'yı sabah tabancayla öldürdüğünü söyleyerek olayı anlattı.

Kocasını öldüren anne oğlunu uyandırarak: 'Babanı öldürdüm polisi ara'

Kocasını yatakta kafasına bir el ateş ederek öldüren Binnaz K., ifadesinin devamında ise, odasında uyuyan oğlunun yanına giderek, 'Kalk babanı öldürdüm polisi ara' diyerek oğlunu uyandırdığı, ardından da komşusunun kapısını çalarak ona da olayı anlatıp polisi aramasını istediği söylediği öğrenildi.

(İHA)

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:50 Kaynak: İHA
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Kocasını öldüren kadından kan donduran ifade: Babanı öldürdüm polisi ara
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