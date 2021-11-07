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KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI - Son Dakika

KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

07.11.2021 11:55

ADANA'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (58) aralarında çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları'nın (54) kardeşi ve aynı zamanda avukatı Orhan Toklu, eniştesinin yıllardan beri ablasına şiddet uyguladığını belirterek, 'Yaşanan trajedinin ceza...

ADANA'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı (58) aralarında çıkan arbede sırasında bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları'nın (54) kardeşi ve aynı zamanda avukatı Orhan Toklu, eniştesinin yıllardan beri ablasına şiddet uyguladığını belirterek, 'Yaşanan trajedinin ceza hukukundaki karşılığı meşru müdafaadır. Hukukçu olarak beklentim ablamın ceza almadan hayatına devam etmesidir' dedi.

Olay, 20 Ekim akşamı Kozan ilçesi Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Evde içki içen Osman Efeoğulları ile eşi Öznur Gülten Efeoğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırmaya çalıştı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan Öznur Gülten Efeoğulları, arbede sırasında eşini bıçakladı. Komşularının ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp ameliyata alınan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı.

Öznur Gülten Efeoğulları ise polis tarafından gözaltına alındı. Efeoğulları'nın, ifadesinde, eşinin eve alkollü geldiğini, yemekte de içki içtikten sonra balkona çıkarak yüksek sesle şarkı söylemeye başladığını ve onu sessiz olması konusunda uyardığı için kendisine bıçakla saldırdığını, bu sırada yere düşen bıçağı alarak rastgele savurması sonucu eşini bıçakladığını söylediği öğrenildi. Efeoğulları, ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

'ABLAMIZ YAŞADIĞI İÇİN SEVİNİYORUZ'

Öznur Gülten Efeoğulları'nın kardeşi olan ve aynı zamanda avukatlığını üstlenen Orhan Toklu, olayla ilgili ayrıntıları ve gelişmeleri Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Ablasını kısa süre önce ziyaret ettiğini söyleyen Toklu, moralinin düzelmeye başladığını ve kendilerine sürekli 'Burada olmasaydım mezardaydım' dediğini belirtti. Bu cümlenin ablasının çektiği acıları anlattığını ifade eden Toklu 'Olay akşamı eşinin canavarca, sert ve kararlı bir şekilde kendine saldırdığını net olarak ifade ediyor. Artık biz bir noktadan sonra ablamızın yaşadığına seviniyoruz' dedi.

'SENİ ÖLDÜRECEĞİM, YAŞATMAYACAĞIM' DİYE BAĞIRMIŞ

Olayla ilgili savcılık soruşturmasının devam ettiğini anlatan Toklu, otopsi ve kriminal raporlarının gelmesinin ardından davanın açılmasını beklediklerini kaydetti. Tanık ifadelerinin de dosyaya girdiğini söyleyen Toklu, eniştesinin babası Ziya Efeoğulları'nın dahi ablasından şikayetçi olmadığını hatırlatarak 'Ablamın kayınpederi olay anını görmese de 47 yıla tanık. Ablamın ne eziyetler çektiğini ifadesinde açık bir şekilde anlattı. 'Babayım, oğlum öldü. Yüreğim yanıyor ama doğruları söylemek zorundayım' dedi. Apartmandaki komşuları da olay sırasında ablamın 'Yapma Osman, kurtarın beni' diye bağırdığını, eşinin ise ona 'Seni öldüreceğim, yaşatmayacağım' diye karşılık verdiğini duymuşlar? diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE KAVGA EDİP BIÇAKLANMIŞ

Ablası tarafından öldürülen eniştesinin yıllardan beri alkol bağımlılığı olduğunu vurgulayan Toklu, ellerinden geldiğince onu tedaviye ikna etmek için uğraştıklarını fakat kendisinin 'Ben deli değilim, tedaviye ihtiyacım yok' diye karşılık verdiğini öne sürdü. Bundan dolayı Osman Efeoğulları'nın sürekli alkol alıp kavgaya karıştığını belirten Toklu 'Defalarca sarhoş olup insanlarla kavga etti. 2018'de yine alkollü olduğu bir an çarşıya gidiyor. Orada birileriyle tartışıyor. Karşı taraf bıçak çekiyor, bu da silah çekiyor. O zaman da bıçakla yaralandı. Asla silahsız gezmezdi. Bunların yanı sıra basit yaralama, darp, tehdit, alkollü araç kullanma gibi suç kayıtları da var. Yaşanan trajedinin ceza hukukundaki karşılığı meşru müdafaadır. Hukukçu olarak beklentim ablamın ceza almadan hayatına devam etmesidir' ifadelerini kullandı.

KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI
KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI
KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI
KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KOCASINI ÖLDÜREN KADININ AVUKATINDAN 'MEŞRU MÜDAFAA' SAVUNMASI - Son Dakika
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