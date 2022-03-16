Kocasını öldüren kadının kasten öldürme suçundan cezalandırılması istendi - Son Dakika

Mersin'in Anamur ilçesinde 2 yıl önce çalıştıkları muz serasında eşi Ali Toprak'ın başına tarım aletiyle vurarak öldürdüğü ileri sürülen Alime Toprak'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı mütalaasını verirken, Alime Toprak'ın haksız tahrik indirimleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Silifke Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 5. duruşmasında taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanık Alime Toprak ise Anamur Kapalı Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Daha önceki duruşmalardaki savunmasını tekrarlayan Alime Toprak, tahliyesini talep etti.

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Savcı mütalaasında Toprak'ın haksız tahrik indirimleri uygulanarak kasten öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti de sanık ve avukatının mütalaaya savunma yapabilmesi için duruşmayı erteledi. - MERSİN