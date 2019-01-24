Kocasını Öldürüp Cesedini Parçalara Ayıran Kadın Yakalandı
10 dakika önce
Kocasını öldürüp cesedini parçalara ayıran kadın yakalandıHATAY - Hatay'ın Belen ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın yakalandı.
Kocasını öldürüp cesedini parçalara ayıran kadın yakalandı
HATAY - Hatay
'ın Belen
ilçesinde, kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın yakalandı. Kocanın parçalara ayrılmış cesedi ise gömüldüğü yerden çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi
'nde ikamet eden Mikail Z.'nin yakınları, kendisinden bir süre haber alamayınca eşi Havva Z. ile görüştü. Havva Z.'nin çelişkili beyanlarda bulunması üzerine durum polise bildirildi. Sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Havva Z.'nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öne sürüldü. Evin yakınlarındaki bahçede arama yapan ekipler, Mikail Z.'nin parçalara ayrılmış ve battaniyeye sarılmış cesedini gömülü halde buldu.
Ceset, çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:44 Kaynak: İHA
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