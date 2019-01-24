Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürüp Parçalara Ayıran Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Kocasını Öldürüp Parçalara Ayıran Kadın Adliyeye Sevk Edildi

50 dakika önce

Hatay'da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın adliyeye sevk edildi.

Kocasını Öldürüp Parçalara Ayıran Kadın Adliyeye Sevk Edildi, System.String[]
Hatay'da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın adliyeye sevk edildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen Havva Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Havva Z'nin kardeşi Yunus T., cinayetin sebebinin cinsel istismar olduğunu söyledi. Yunus T. yaptığı açıklamada, "Ablam yıllardır şiddet gördü ve bunu bizden saklamaya çalıştı. Biz bunu çok sonra öğrendik. Mikail Z. ablama şiddet uyguladığı ve uyuşturucu kullandığı yetmezmiş gibi 13 yaşındaki kız yeğenime cinsel istismarda bulunmuş. Yeğenim yaşadıklarını annesine anlatmış, ablamda eniştemi takip ederek bizzat olaya şahit olmuş. Bu olaylar yüzünden yeğenim bizde kalıyordu olay gecesi ablamı yine dövmüş ve sonrasında cinayet işlendi" dedi.

Belen İlçe Emniyet Amirliği'nde ifadesi alınan Havva Z. İskenderun Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin Havva Z.'nin ilk evliliğinden olan iki çocuğunun da ifadesine başvurduğu öğrenildi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 06:11 Kaynak: İHA

Belen, Hatay, 3. Sayfa
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