Son Dakika Haberleri: Kocasını Öldürüp, Parçalara Ayıran Kadın Adliyeye Sevk Edildi

Kocasını Öldürüp, Parçalara Ayıran Kadın Adliyeye Sevk Edildi

1 saat önce

Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın adliyeye sevk edildiHATAY - Hatay'da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın adliyeye sevk edildi.

Kocasını öldürüp, parçalara ayıran kadın adliyeye sevk edildi

HATAY - Hatay'da kocasını öldürüp cesedini 4 parçaya ayırıp gömen kadın adliyeye sevk edildi.
Hatay'ın Belen ilçesinde kocasını öldürdükten sonra cesedini parçalara ayırıp gömdüğü iddia edilen kadın adliyeye sevk edilirken kardeşi cinayetin sebebinin cinsel istismar olduğunu söyledi.
Havva Zor'un erkek kardeşi Yunus Temizkan, Belen Emniyet Müdürlüğü önünde İHA'ya yaptığı açıklamada, "Ablam yıllardır şiddet gördü ve bunu bizden saklamaya çalıştı. Biz bunu çok sonra öğrendik. Mikail Zor ablama şiddet uyguladığı ve uyuşturucu kullandığı yetmezmiş gibi 13 yaşındaki kız yeğenime cinsel istismarda bulunmuş. Yeğenim yaşadıklarını annesine anlatmış, ablamda eniştemi takip ederek bizzat olaya şahit olmuş. Bu olaylar yüzünden yeğenim bizde kalıyordu olay gecesi ablamı yine dövmüş ve sonrasında cinayet işlendi" dedi.
Belen İlçe Emniyet Amirliği'nde ifadesi alınan Havva Zor İskenderun Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin Havva Zor'un ilk evliliğinden olan iki çocuğunun da ifadesine başvurduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Belen, Hatay, 3. Sayfa
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