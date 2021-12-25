Üye Girişi
Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu - Son Dakika

Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu

25.12.2021 12:32

Isparta'da boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz'ı av tüfeğiyle vurarak öldürüp, cesedini tandırda yakan Emel Gür ilk kez hakim karşısına çıktı. Kocasına tetiği kendisinin çektiğini söyleyen Emel Gür, panikle cesedi tandırda yaktığını anlattı. Gür, Yılmaz'ın geceleri sevgilisinin adını sayıkladığını söyledi. Mahkeme o gece yaşananlara tanık olan çiftin 6 yaşındaki kızlarının dinlenmesine karar verdi.

Geçen yıl 23 Ekim günü Senirkent ilçesi Akkeçili köyünde 3 çocuk annesi Emel Gür ile boşandıktan sonra dini nikahla birlikte yaşamaya devam ettiği Ramazan Yılmaz arasında tartışma çıktı. Yılmaz'ın eve alkollü gelmesi üzerine başlayan tartışmada Gür, Yılmaz'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, ardından da cesedini tandırda yaktı.

Cinayet, çiftin Antalya'da yaşayan en büyük oğlunun babasından haber alamaması üzerine köye gelince ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ve sağlık ekipleri, evin tandırında Ramazan Yılmaz'ın yanmış cesedini buldu. Gözaltına alınan Emel Gür, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

3 AY ÖNCE BOŞANIP BİRLİKTE YAŞAMAYA DEVAM ETMİŞLER

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemi ile dava açılan Emel Gür, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Emel Gür ve avukatı, cinayet sonrası delilleri yok etmekte annesine yardım ettiği gerekçesi ile tutuksuz yargılanan suça sürüklenen 6 yaşındaki çocuk Ö.Y., çiftin çocukları Durmuş Ali Yılmaz, maktulün kız kardeşleri ve avukatları katıldı. Dava dosyasında suça sürüklenen küçük yaşta çocuk olması nedeniyle kapalı yapılan duruşmada sanık Emel Gür, Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında düzenlenen iddianameye karşı kendisini savundu. Ramazan Yılmaz ile 22 yıldır evli olduklarını aktaran Gür, olaydan 3 ay önce anlaşmalı boşandıklarını, Senirkent'in Akkeçili köyünde aynı evde yaşadıklarını, bu evlilikten 3 çocukları bulunduğunu belirterek, zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını ifade etti.

Kocasını öldürüp tandırda yakan kadın, neden çıldırdığını anlattı: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu

"KOCAM SÜREKLİ SEVGİLİSİNİN ADINI SAYIKLIYORDU"

Ramazan Yılmaz'ın sürekli alkol aldığını, aynı köyden R.E.'nin eşi E.E. ile gizlice aşk yaşadıklarını, geceleri sürekli E.'nin ismini sayıkladığını ileri süren Emel Gür, savunmasını şöyle sürdürdü: "Eski eşim Ramazan günlerdir sevgilisinin adını sayıkladığı için uyuyamıyordum. Olay gecesi yine sayıklayınca ben yattığım yerden kalkınca o da kalkarak av tüfeğini alarak yan odaya geldi. Silahın namlusunu kendi şakağına dayayarak, 'Ben intihar edeceğim. Herkes seni suçlayacak, sürüneceksin' diyerek, benim sağ el işaret parmağımı tetiğin üzerine koydu. Kendi parmağı ile baskı yapması sonucu silah patladı. Ramazan vurulunca yere düştü. Bu olayı 5 yaşındaki kızım ve oğlum Ö.Y. gördü. Ben öldürmedim."

"KORKTUĞUM İÇİN CESEDİNİ TANDIRA ATIP YAKTIM"

Olaydan sonra şok geçirdiğini, bir an ne yapacağına karar veremediğini aktaran Emel Gür, "Eşimin 'Ben öleceğim herkes seni suçlayacak. Sürüneceksin' sözlerini hatırlayınca panikledim. Jandarmaya haber vermek istedim ancak oğlum Ö.Y.'nin 'Kimse sana inanmaz. Hapse gireceksin, bizi yurda verirler' demesi üzerine eski eşimin 'Bir gün buralardan çekip gideceğim' sözleri aklıma geldi ve kayıp süsü vermek aklıma geldi. Bu panikle cesedi yok etmek istedim. Kollarından tutarak bahçeye sürükledim. Burada başkaları görür diye evin dışında bulunan oda şeklindeki tandır fırınına kadar sürükledim. Evde kan bulaşan yerleri temizleyip kanlı ne varsa hepsini topladım, tandıra attım. Daha sonra kağıtlarla tandırı ateşleyerek cesetle birlikte eşyaları da attım. Ramazan'ın telefonunu da patpat ile göl kenarına giderek göle doğru fırlattım. Ceset tamamen yandıktan sonra kalan parçaları bir çuvala koyup su kuyusuna atacaktım. Büyük oğlum Durmuş Ali Antalya'dan eve gelince durumu ona anlattım. Amacım kesinlikle öldürmek değildi. Suçsuzum" diye konuştu.

CESET KOKUSU OLMASIN DİYE PLASTİK MALZEMELER YAKMIŞ

Hazırlık soruşturması sırasında savcıya verdiği ve iddianamede de yer alan ifadesinde Emel Gür, tandırda yanan cesedin kokusunun anlaşılmaması için ateşe plastik malzemeler attığı yönündeki beyanını, mahkemede de kabul etti.

ÇOCUKLARI ANNELERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Duruşmaya katılan çiftin en büyük çocukları Durmuş Ali Yılmaz (21) ve suça sürüklenen Ö.Y. de dinlendi. 2 çocuk, babaları Ramazan Yılmaz'ı öldürmesinden dolayı annelerinden davacı ve şikayetçi olduklarını belirtti. Aynı davada delilleri yok etmeye yardım etmekten yargılanan Ö.Y. üzerine atılı suçları kabul etmeyerek olay gecesi uyuduğunu, silah sesi duymadığını, annesine hiçbir şekilde yardım etmediğini söyledi.

MAHKEME, 6 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU DİNLEYECEK

Mahkeme heyeti, o gece evde bulunan ve sanık annenin beyanına göre olayı gördüğünü iddia ettiği 6 yaşındaki kızları Ö.Y.'nin dinlenmesi için duruşmayı 18 Mart 2022 tarihine erteledi.

YORUMLAR
500

Ramazan Yılmaz, Durmuş Ali, Mahkeme, Isparta, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu - Son Dakika


Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu Yıllarca sadece 5-6 çeşit gıda yiyebildi! Flora transferiyle hayatı kurtuldu         
12:39
Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler         
12:33
İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu İki eşli adamla birlikteydi! Adam resmi nikahlı olan eşiyle barışınca kendini sokakta buldu         
12:24
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı         
12:05
Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı Son Dakika: Beşiktaş'ta eski başkan Fikret Orman'ın ihraç edilmesinin yolu açıldı         
11:31
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı Küçük kızdan babasına hüngür hüngür ağlatan hediye! Kutuyu açtı ve ölen annesinin sesiyle karşılaştı         
10:06
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 24 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 133 kişi vefat etti, 18 bin 910 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti Kendisine kulüp bulması istendi! Fenerbahçe'de bileti kesilen ilk futbolcu netleşti         
18:51
Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor Galatasaray'ın genç yıldızından taraftarı sinirlendiren beğeni! Tepkiler çığ gibi büyüyor         
18:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kripto para yasası hazır, geciktirmeden Meclis'e taşıyacağız         
17:19
Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı Dolardaki düşüş fiyatlara neden yansımıyor? Yağ ve süt ürünleri toptancılarının bahanesi aynı         
13:54

Son Dakika Haberleri
12:33 Fenerbahçe'de hareketli günler! Teknik direktör Bilic, golcüleri ise Boupendza ve Muriqi oluyor
12:33 Habermetre açıkladı! İşte 2021 yılında en çok habere konu olan fenomenler
12:32 Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu
12:31 Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı
12:22 Kahreden kaza! Tüfekle oynarken kazara annesini vurdu
12:15 Kripto para platformlarına yönelik ilk yaptırım! Binance'e 8 milyon lira ceza kesildi
12:13 Pitbull saldırısına uğrayan 4 yaşındaki çocuğun babasını işten kovdular
12:07 Buffon'dan çok konuşulacak Ronaldo itirafı: DNA'mızı bozdu!
12:05 Sabah sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşları korkutan görüntü! Kıyıya vuran 2 hayvan panik yarattı
12:02 Türk-İş'ten 'fahiş fiyat' genelgesi! "Aynı hızla düşmeli!!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 12:45:37. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasını öldürüp tandırda yakan kadının inanılmaz savunması: Geceleri sevgilisinin adını sayıklıyordu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement