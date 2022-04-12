Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası - Son Dakika
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Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası

12.04.2022 14:19
Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür son duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Isparta'nın Senirkent ilçesine bağlı Akkeçili köyünde tartıştığı eski eşini tüfekle öldürdükten sonra tandırda yakan Emel Gür son duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 23 Ekim 2020 tarihinde Senirkent'in Akkeçili köyünde meydana geldi. 3 çocuk annesi Emel Gür (40) ile boşandıktan sonra dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Ramazan Yılmaz (45) arasında tartışma çıktı. Gür, tartışma sırasında Ramazan Yılmaz'ı tüfekle vurarak öldürdü, cesedini de evin altındaki tandırda yaktı. Cinayet, bir süre babasından haber alamayan çiftin Antalya'da yaşayan oğlunun köye gelmesiyle ortaya çıktı. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri, Yılmaz'ın yanmış cesedini tandırda buldu. Jandarma tarafından gözaltına alınan Emel Gür, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu olarak yargılanan Emel Gür davasında karar duruşması Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sanık Emel Gür hakkında mütalaasını veren savcı, Emel Gür'ün kasten adam öldürme suçunu işlediğine ilişkin yeterli delil bulunduğunu belirtti ve sanık için ömür boyu hapis cezası istedi. Sanığın çocuklarından, davada tutuksuz yargılanan 17 yaşındaki Ö.Y.'nin cinayete ortak olmasına ilişkin yeterli delil olmadığını ancak olay sonrası suç delillerinin ortadan kaldırılmasına yardım etmiş olduğunu belirten savcı, Ö.Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi.

Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Emel Gür, sanığın tutuksuz yargılanan oğlu Ö.Y., avukatlar ve maktulün yakınları katıldı. Mahkeme, Emel Gür'ü kasten adam öldürme suçundan iyi hal indirimi de uygulamayarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Emel Gür'ün tutuksuz yargılanan oğlu ise beraatini istedi ancak Ö.Y.'ye 3 ay 10 gün hapis cezası verildi. - ISPARTA

Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası

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Senirkent, Antalya, Isparta, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını tandırda yakan kadına ömür boyu hapis cezası - Son Dakika


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