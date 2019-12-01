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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)
6 saat önce
ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 02:53 Kaynak: DHA
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ordu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36), Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.
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