Son Dakika Haberleri: Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)
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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2)

6 saat önce

ADLİYEYE SEVK EDİLDİOrdu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36),Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (2), System.String[]

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ordu'da, eşi İsmet K.'yi (55) uyurken satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözatına altınan Hatice K. (36), Tekkiraz Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından, Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.


Hatice Çarpar, Tekkiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:19 Kaynak: DHA
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Uyuduğu sırada kocasının boğazını keserek öldürdü
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