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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)
6 saat önce
TUTUKLANDIOrdu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:51 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Ordu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Hatice K., mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.
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