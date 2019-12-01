Son Dakika Haberleri: Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)
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Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3)

6 saat önce

TUTUKLANDIOrdu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı.

Kocasını uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdü (3), System.String[]

TUTUKLANDI

Ordu'da, eşi İsmet K.'yı (55) uyuduğu sırada satırla boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Hatice K. (36), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öğrenilen Hatice K., mahkemedeki ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi.


Nöbetçi Mahkeme, Hatice Çarpar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:51 Kaynak: DHA
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