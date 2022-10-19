İSTANBUL-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA 24 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA 24 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

19.10.2022 15:39

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyurken 15 balta darbesiyle öldürüp, 1,5 saat başında bekleyen Fazilet Azimi hakkında, 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyurken 15 balta darbesiyle öldürüp, 1,5 saat başında bekleyen Fazilet Azimi hakkında, 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi (28) getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın maktulle aralarında geçen tartışma ve çeşitli darp eylemlerinden duyduğu öfkeyle, tasarlayarak maktulü öldürdüğünü belirtti. Mütalaada eşini uykuda öldürdüğü gerekçesiyle sanık Azimi hakkında 'Haksız tahrik altında kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, KENDİMİ SAVUNDUM

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Azimi, 11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük. Çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı, kendimi savundum. Ben baltayla vurdum, darp ettim öldürmedim. Komşuya indim ambulans çağırdım, her şeye rağmen iyileşmesini istedim dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1.5 saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Zeytinburnu'nda balkondan sarkıttıkları sepetle uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı Zeytinburnu'nda balkondan sarkıttıkları sepetle uyuşturucu satan 2 kişi yakalandı Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı Balkondan sepet sarkıtarak uyuşturucu ticareti yapan zehir tacirleri yakalandı

Zeytinburnu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İSTANBUL-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA 24 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Evinin tadilatı esnasında şans eseri buldu, çantanın içinde olanlar milyonlarca kişi tarafından izledi
17:05 ABD'de ilk kez konuşan bir çocuk söyledikleriyle ailesini şaşkına çevirdi!
17:03 Fenerbahçe'den, MHK Başkanvekili Murat Ilgaz'ın kongre üyesi olduğu iddialarına sert yanıt: Gerçekle hiçbir ilgisi yok
16:40 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus'un Instagram'daki yeni profil fotoğrafı, taraftarı mest etti
16:35 Erdoğan'ın "Yüreğin varsa karşıma çık" çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: 'Prompter balonu' olduğunun ortaya çıkmasından çekinmiyorsan gel konuşalım
16:13 Zonguldak'ta yıkım gerginliğine polisin vatandaşı ikna etme şekli damga vurdu
16:12 Kocaeli'de fatura bırakmaya gelen görevlinin dikkati gazetecinin feci ölümünü ortaya çıkardı
16:11 Samsun'da yaşamına son veren İlklima Naz, başına gelenleri intihar mektubunda anlatmış: Duşta beni soydu ve benimle oldu
16:12 Giresunspor'a transfer yasağı! Kanser teşhisi konulan futbolcu ile sözleşme imzalanmamıştı
15:38 RTÜK, TELE 1'e 3 gün süreyle durdurma cezası verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2022 18:52:47. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA 24 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement