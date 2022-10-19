İSTANBUL-DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BALTAYLA ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA 24 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Zeytinburnu'nda dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i uyurken 15 balta darbesiyle öldürüp, 1,5 saat başında bekleyen Fazilet Azimi hakkında, 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Fazilet Azimi (28) getirilirken, taraf avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın maktulle aralarında geçen tartışma ve çeşitli darp eylemlerinden duyduğu öfkeyle, tasarlayarak maktulü öldürdüğünü belirtti. Mütalaada eşini uykuda öldürdüğü gerekçesiyle sanık Azimi hakkında 'Haksız tahrik altında kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edildi.

BENİ ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI, KENDİMİ SAVUNDUM

Duruşmada söz hakkı verilen sanık Azimi, 11 sene boyunca çocuklarımla şiddet gördük. Çocuklarım için çok mücadele verdim. En son beni öldürmeye çalıştı, kendimi savundum. Ben baltayla vurdum, darp ettim öldürmedim. Komşuya indim ambulans çağırdım, her şeye rağmen iyileşmesini istedim dedi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede olayın 24 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştiği, sanık Fazilet Azimi'nin eşi Hasan Özbek'i uyuduğu sırada kafasına 15 balta darbesiyle öldürdüğü belirtildi. Azimi'nin eşinin cesedinin başında 1.5 saat kadar beklemesinin ardından komşulara haber verdiği anlatılan iddianamede, sanık hakkında 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.