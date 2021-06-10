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Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu - Son Dakika

Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu

10.06.2021 20:44

Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu Osmaniye'de kocası ve görümcesini uyuduğu sırada silahla başlarından vurarak öldüren kadın 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu

OSMANİYE - Osmaniye'de kocası ve görümcesini uyuduğu sırada silahla başlarından vurarak öldüren kadın 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. Katil zanlısı kadının ifadesi ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Gülten Usta Osmaniye merkeze bağlı Köyyeri köyünde sabah saatlerinde kocası Süleyman Usta ve görümcesi Ela Usta'yı uyuduğu sırada av tüfeği ile başlarından vurarak öldürdü. Kocasını ve eşini öldürdükten sonra jandarmayı arayarak 'kocamı ve görümcemi öldürdüm' diyerek kendisini ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman Usta ve Ela Usta'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınan Gülten Usta, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

İfadesindeki sözleri kan dondurdu

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Gülten Usta'nın ifadesindeki sözleri ise kan dondurdu. Usta, 9 yıllık eşini şiddetli geçimsizlik yaşadığını için öldürdüğünü öne sürerken görümcesini ise çocuklarına şiddet uyguladığı için öldürdüğünü iddia etti.

Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu
Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu
Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu
Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu

Av Tüfeği, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kocasını ve görümcesini uykuda öldüren kadının ifadesi kan dondurdu - Son Dakika


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