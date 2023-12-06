Kocasını yatağa kelepçeleyip evi ateşe verdi! Yatakla birlikte kendini balkona atan adam acıdan çığlık attı

Almanya'nın Dresden şehrinde yaşanan olayda, bir kadın kocasını yatağa kelepçeleyip daireyi ateşe verdi. Görgü tanıklarının ifadesine göre adam, kendini yatakla balkoan atıp yardım çığlıkları attı. Olay sonrası birçok suçtan kaydı bulunan kadın tutuklandı.
İsmi Nancy S olarak açıklanan bir kadın, kocasını yatağa kelepçeledi. Evde çıkan yangından kocası, yatağı kendisi ile beraber güçlükle balkona çekip yardım çığlıkları attı.
Adamın yangında dolayı vücudunda yaralar oluşmasının yanı sıra, yatağı balkona doğru çektiği sırada kelepçe bileğinde ciddi yaralar açtı.
Polis, daha önce de bir çok suçtan kaydı bulunan kadını gözaltına aldı. Mahkeme tarafından tutuklanan kadın cezaevine yollandı.
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