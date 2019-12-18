Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum - Son Dakika
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Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum

7 saat önce

MERSİN'de, evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanarak 6 saat rehin alınan Nurcan Altundal (33), yaşadıklarını anlatarak, "Çok yıprandık.

Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum, System.String[]

MERSİN'de, evlerinin balkonunda, çocuklarının gözü önünde eşi tarafından boğazına bıçak dayanarak 6 saat rehin alınan Nurcan Altundal (33), yaşadıklarını anlatarak, "Çok yıprandık. Bitsin artık bu işkence. Çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.

Merkez Toroslar ilçesindeki evini, 1 Eylül günü 2 çocuğunu da yanına alarak terk etmek isteyen Nurcan Altundal'ı 6 saat süreyle bıçaka rehin alan Ali Altundal, uzun uğraşlar sonucu ikna edildi. Tutuklanan Altundal hakkında 'cebir, tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'silahla tehdit' buçlarında dava açıldı. Altundal'ın yargılaması Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam ederken Nurcan Altundal, çocukları ile artık mutlu bir hayat yaşamak istediğini söyledi. 2010 yılından bu yana eşinden şiddet gördüğünü belirten Altundal, "15 yıllık evliyiz. İşsiz kalması ve arkadaş çevresine takılması onu çok değiştirdi. 6 ay boyunca evden çıkmadı. Evin ihtiyaçlarını karşılayamıyorduk. Bu yüzden aramızda tartışma çıktı. Sabah çocuklarımla birlikte evi terk etmek için eşyaları topladık. Eşyaları toplu halde görünce kapıyı kilitleyip, yakmaya çalıştı. Ben de balkona çıkarak yardım istedim. Oğlum eşimin elindeki bıçağı görünce boynuma sarılıp 'Anne lütfen ölme' diye yalvardı. Eşim bıçağı boğazıma dayadı. Yüzlerce polis geldi. İmam ve psikolog zor ikna etti. Arka kapıdan oğlumu da yanına alarak çıktı. O anları hala unutamıyorum. Bana uyguladığı şiddeti unutabilirim ama sözlerini asla unutamam" diye konuştu.

BEN DE ÇOCUKLARIM DA ÇOK YIPRANDIK

Olayla ilgili Mersin Adliyesi'nde açılan davanın dördüncü duruşması ocak ayında görülecek. Davanın bir an önce sonlandırılmasını isteyen Altundal, "Ben de çocuklarım da çok yıprandık. Bu süreç bir an önce bitsin. Çocuklarımla mutlu bir hayat yaşamak istiyorum" dedi.


Toroslar, Mersin, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:00 Kaynak: DHA
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Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum
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