Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2) - YENİDEN - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2) - YENİDEN - Son Dakika

Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2) - YENİDEN

6 saat önce

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDIİzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2) - YENİDEN, System.String[]

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi İbrahim Tekin tarafından 'bakımsız' olduğu gerekçesiyle dövüldüğü iddia edilen, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Filiz Tekin'in cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Tekin'in cenazesi, ikindide toprağa verilmek üzere kırsal Kızılcavlu Mahallesi'ne götürüldü.


Adli Tıp Kurumu, Filiz Tekin, Adli Tıp, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşinin 'Bakımsızsın' diyerek dövdüğü kadın hayatını kaybetti
Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı

Son Dakika Haberleri
22:46 Malatya'da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Sivas'ta mevlit yemeği 19 kişiyi hastanelik etti - Son Dakika
22:45 İmam nikahlı eşini, sokak ortasında pompalı tüfekle yaraladı - Son Dakika
22:45 Dini nikahlı eşini pompalı tüfekle vurdu - Son Dakika
22:44 Spor abdulluah avcı'nın açıklamaları - Son Dakika
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Son Dakika
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 22:53:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasının 'Bakımsızsın' diyerek darbettiği kadın, hayatını kaybetti (2) - YENİDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]