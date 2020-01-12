Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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Kocasının bıçakladığı kadın ağır yaralandı

7 saat önce

Çorum'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

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Çorum'da bir kadın, tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.


Olay, gece saatlerinde Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. (51) ve eşi E.A. (41) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile öfkesine hakim olamayan A.A., eline geçirdiği bıçakla eşini iki yerinden bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan E.A., olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan kadın hemen ameliyata alındı. Eşini bıçaklayarak yaralayan A.A. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaklaşık 2 saat ameliyatta kalan E.A.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ÇORUM

Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:47 Kaynak: İHA
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