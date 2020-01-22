Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kırşehir'de, cinnet getiren kocası tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürülen Alev Ergin son yolculuğuna uğurlandı.



Kırşehir'in Bahçelievler mahallesinde dün meydana gelen olayda Alev Ergin ile daha önce boşandığı ve çocuklarını görme bahanesi ile eve gelen eski kocası N.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında 47 yaşındaki N.Ç., 28 yıllık eşi Alev Ergin'in pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü.



Olay sonrasında zanlı N.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alev Ergin'in cenazesi, Ali Çam Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.



Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, "Böyle bir olayla bir araya gelmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kadın ölümlerine dikkat çekmek istiyoruz. Kadın cinayetleri çok fazla olmaya başladı. Bizler bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz"dedi.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.Ç., 28 yıllık eşi Alev Ergin'i kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. - KIRŞEHİR