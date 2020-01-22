Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Kırşehir'de, cinnet getiren kocası tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürülen Alev Ergin son yolculuğuna uğurlandı.

Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Kırşehir'de, cinnet getiren kocası tarafından pompalı tüfekle 4 el ateş edilerek öldürülen Alev Ergin son yolculuğuna uğurlandı.


Kırşehir'in Bahçelievler mahallesinde dün meydana gelen olayda Alev Ergin ile daha önce boşandığı ve çocuklarını görme bahanesi ile eve gelen eski kocası N.Ç. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında 47 yaşındaki N.Ç., 28 yıllık eşi Alev Ergin'in pompalı tüfekle 4 el ateş ederek öldürdü.


Olay sonrasında zanlı N.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Alev Ergin'in cenazesi, Ali Çam Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Kırşehir Bağbaşı Mezarlığı'na defnedildi.


Kırşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Hülya Coşkuntuna, "Böyle bir olayla bir araya gelmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kadın ölümlerine dikkat çekmek istiyoruz. Kadın cinayetleri çok fazla olmaya başladı. Bizler bu konuda ne yapacağımızı bilmiyoruz"dedi.


Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı N.Ç., 28 yıllık eşi Alev Ergin'i kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmada öldürdüğünü itiraf etti. - KIRŞEHİR

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Boşandığı eşi tarafından öldürülen Büşra'nın gözleri başkasında yaşayacak (2)
Çin'de insandan insana bulaşan gizemli virüsten ölenlerin sayısı 17'ye çıktı Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 21:29:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kocasının canice öldürdüğü kadın, Kırşehir'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]