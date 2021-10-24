Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada - Son Dakika

Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada

Avcılar'da eşinin şiddet uyguladığı öne sürülen iddia edilen kadın, ağabeylerine haber verdi. Bulundukları kafeye gelen ağabeyler, kız kardeşlerini döven adama tekme tokat dayak attı. Olay anları kameralarca saniye saniye kaydedildi.

Perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde iddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi. AĞABEYLERİ DE DAMADI DÖVDÜ Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi. O ANLAR KAMERADA O sırada bir kişi aile meselesi karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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