Perşembe akşam saatlerinde Avcılar Tahtakale Caddesi'nde iddialara göre kocasının saldırısına uğrayan kadın ağabeylerine haber verdi.
Çiftin bulunduğu kafeye gelen kadının ağabeyleri dakikalarca şiddet uyguladığı öne sürülen kişiyi dövdü. Dayak kafe dışında da sürdü. Sandalyelerin havada uçuştuğu olayda, çevredekiler müdahale etmek istedi.
O sırada bir kişi aile meselesi karışmayın diye bağırarak müdahale etmek isteyenlere engel oldu. Yaşananlar ise çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tarafların şikayetçi olmadığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada - Son Dakika