Kocasının dövdüğü yaşlı kadın yurda yerleştirildi - Son Dakika

ÇORUM'da kocası Ünal Kazancı (78) tarafından dövülüp sokağa atıldığını öne süren Hasibe Kazancı (76), polis ekipleri tarafından evinden alınıp, yurda yerleştirildi.

Çorum'da Ata Caddesi'ndeki apartman dairesinde oturan Hasibe Kazancı, iddiaya göre eşi Ünal Kazancı tarafından darp edilerek, sokağa atıldı. Yaşlı kadına Çelebi ve Birsen Şahin çifti, sahip çıktı, evlerine aldı. Kadının darp edildiğini öğrenen Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, polis ekiplerini eve gönderdi. Yürüme zorluğu çeken kadını kucağına alan bir polis memuru, araca taşıdı. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Hasibe Kazancı ardından Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Huzurevine yerleştirilen kadın, bakım altına alındı. Eşini dövdüğü iddia edilen Ünal Kazancı hakkında soruşturma başlatıldı.