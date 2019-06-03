Son Dakika Haberleri: Kocasının dövdüğü yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü
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Kocasının dövdüğü yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü

23 dakika önce

İZMİT'te yeğeninin, kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Mübarek Bağcıer, araya girmeye çalışınca kavga çıktı.

Kocasının dövdüğü yeğenini kurtarmak isterken bıçaklanan amca öldü, System.String[]
İZMİT'te yeğeninin, kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü gören Mübarek Bağcıer, araya girmeye çalışınca kavga çıktı. J.E. tarafından bıçaklanan Mübarek Bağcıer, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti. 
Olay, cuma günü İzmit Fevziye Camii yakınında meydana geldi. Mübarek Bağcıer, yeğeninin, kocası J.E. tarafından sokak ortasında dövüldüğünü görünce araya girmeye çalıştı. Bu sırada,  Mübarek Bağcıer ile J.E. arasında tartışma çıktı. Tartışma J.E.'nin kardeşi B.E.'nin de katılmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada J.E., üzerinde bulunan bıçakla Mübarek Bağcıer'i bacağından yaraladı. Mübarek Bağcıer kanlar içerisinde yere yığılırken, J.E. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bağcıer, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye getirildiği sırada kalbi duran Bağcıer, kalp masajının ardından hayata döndürüldü. Ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Mübarek Bağcıer, burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Bağcıer, doktorların tüm müdahalesine rağmen bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Polis, J.E.'yi yakalamak için çalışmalarına devam ederken, Mübarek Bağcıer'in cenazesi defnedilmek üzere Diyarbakır'a gönderildi.


- İzmitkocaeli
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:05 Kaynak: DHA
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